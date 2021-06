Dal mese di febbraio 2020, tutti le economie sono precipitate nell'oscurità. Ma a quel tempo, nessuno poteva prevedere che ne avremmo sentito le conseguenze sulla nostra pelle per molti anni. Ora, ad esempio, il mercato soffre del problema della carenza di chip. Tuttavia, il settore degli smartphone si sta riprendendo velocemente: Canalys ha pubblicato un rapporto che mostra gli ultimi dati previsionali riferiti al mercato globale della telefonia mobile. Secondo il rapporto, questo dato crescerà ancora del 12% nel 2021 e le spedizioni di smartphone raggiungeranno la quota di 1,4 miliardi di unità.

Il rapporto ha sottolineato che, rispetto al 2020, le spedizioni di smartphone hanno registrato una forte ripresa. L'anno scorso, le vendite erano diminuite del 7% a causa delle severe restrizioni sul mercato. Il nuovo vaccino contro il coronavirus continua a raggiungere vari paesi e lo slancio della nuova epidemia di coronavirus si indebolisce. Ma ci sono state previsioni che la fornitura di parti e componenti diventerà un nuovo collo di bottiglia nel settore degli smartphone.

Come afferma Ben Stanton, responsabile della ricerca di Canalys:

La resilienza del settore degli smartphone è davvero incredibile. Gli smartphone sono fondamentali per mantenere le persone connesse e intrattenute. E sono importanti tanto dentro la casa quanto fuori. In alcune parti del mondo, negli ultimi mesi, le persone non sono state in grado di spendere soldi durante le vacanze e le uscite. Tanti hanno invece speso il loro reddito disponibile su un nuovo smartphone.

C'è un forte slancio dietro i telefoni 5G. Hanno rappresentato il 37% delle spedizioni globali di smartphone nel primo trimestre. Inoltre, dovrebbero rappresentare il 43% per l'intero anno (610 milioni di unità). Ciò sarà guidato da un'intensa concorrenza sui prezzi tra i fornitori, con molti sacrificando altre funzionalità, come display o alimentazione, per ospitare il 5G nel dispositivo più economico possibile. Entro la fine dell'anno, il 32% di tutti i dispositivi 5G spediti avrà un costo inferiore a 300 dollari. È tempo di adozioni di massa.