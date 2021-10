Le spedizioni di computer segnano numeri incredibili, ancora

Le spedizioni globali di computer mantengono lo slancio di crescita nel terzo trimestre del 2021: questo è quanto si evince da un recente rapporto emerso online.

Il mercato dei computer è inarrestabile, per il momento

Il mercato globale dei PC è riuscito a mantenere il suo slancio di crescita nel terzo trimestre di quest'anno, poiché è riuscito a vedere un trend positivo per il sesto trimestre consecutivo nel 2021.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, le spedizioni complessive di PC hanno raggiunto le 84,2 milioni di unità nel terzo trimestre dell'anno corrente. Questa cifra è arrivata nonostante la continua carenza di semiconduttori e altri vincoli di fornitura. Nonostante il settore abbia visto una crescita del 9,3% anno su anno in questo periodo, si è notato anche il primo rallentamento delle spedizioni di PC dopo quattro trimestri consecutivi di crescita a due cifre anno su anno. In particolare, OEM e ODM non stanno assistendo a una riduzione del divario tra domanda e offerta.

Nel terzo trimestre, la catena di fornitura globale di PC ha dovuto affrontare diversi problemi a causa di carenze di chipset legate a circuiti integrati di gestione dell'alimentazione, radiofrequenza, codec audio e altro. Inoltre, il rapporto ha anche aggiunto che non ci sarà una soluzione al divario fra domanda e offerta fino alla metà del 2022. A partire da ora, molte fabbriche di produzione sono chiuse in Cina e in altre regioni del sud-est asiatico e ciò ha portato ad avere un'ulteriore incertezza sulle future forniture di PC.

Questa notizia arriva nonostante la domanda di PC sia ancora robusta durante il trimestre attuale. Mentre la domanda di computer commerciali è ancora in crescita, il mercato dei device consumer sta rallentando.