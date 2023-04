Le RIVOLUZIONARIE Samsung Galaxy Buds Live ORA in sconto del 60%

Una forma iconica, un design ergonomico con l’assenza dei cuscinetti in-ear e la contemporanea presenza della cancellazione attiva del rumore, per un’incredibile esperienza di ascolto. Queste sono le Galaxy Buds Live, le rivoluzionarie cuffie di Samsung da indossare per tutto il giorno. Oggi le puoi acquistare sul sito di MediaWorld a soli 67,99 euro anziché 169,99 euro, per effetto del 60% di sconto. In più non paghi nulla per la spedizione e puoi decidere anche di ritirarle senza costi aggiuntivi nel punto vendita più vicino a casa tua.

Samsung Galaxy Buds Live in sconto del 60% sul sito di MediaWorld

Difficile abituarsi a sconti di questo tipo. Se è vero che durante il giorno siamo soliti trattare offerte con sconti del 30%, 40% e 50%, capita molto più di rado imbattersi in offerte del genere. Tanto più sul sito ufficiale di MediaWorld o negli altri store online più affidabili per gli acquisti tech. Se a questo poi aggiungiamo un prodotto iconico come le cuffie Samsung Galaxy Buds Live, siamo i primi a renderci conto di quanto sia speciale l’offerta che abbiamo tra le mani.

Come facciamo sempre, abbiamo controllato il prezzo attuale delle Buds Live sul sito ufficiale di Samsung: 169 euro, con la possibilità di usufruire di un codice sconto del valore di 80 euro, per un prezzo finale di 89 euro. Sul sito ufficiale di MediaWorld ottieni dunque un prezzo più basso di 21 euro.

Aggiungi al carrello le Galaxy Buds Live prima che il prezzo salga di nuovo intorno ai 100 euro, l’offerta non durerà in eterno.

