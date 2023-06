Le più divertenti ed educative App per bambini

Il dibattito, sull’utilizzo di un dispositivo elettronico da parte dei bambini è sempre molto acceso. Ma è possibile utilizzare smartphone, tablet e PC anche in modo educativo e divertente senza demonizzare la tecnologia. Nell’era del digitale i giovani, ma anche i piccolissimi, sono naturalmente attratti da ciò che vedono e percepiscono, e la richiesta dell’utilizzo di uno smartphone è spesso precoce. Per questo, i genitori si trovano molto presto a dover prendere una scelta, la più dibattuta negli ultimi anni, dare o non dare uno smartphone in mano al proprio figlio. Oltre i numerosi dubbi sull’impatto per la salute, permane anche la paura di trovare applicazioni pericolose o poco adatte. Correre ai ripari è possibile, ma è necessario conoscere le applicazioni più adatte per rendere lo smartphone un amico e non un nemico. Le applicazioni più adatte per i bambini sono diverse, ecco quali scegliere tra quelle più divertenti e interattive.

Intrattenimento per bambini: le app più divertenti

Scegliendo le applicazioni giuste, lo smartphone può diventare per i bambini un mezzo per divertirsi imparando. Sono presenti app per tutti gusti, giochi, puzzle, album da colorare ma anche app per i video e la musica.

Si sa i Bambini sono attirati dai suoni e per questo sono sempre alla ricerca di contenuti video, cartoni, canzoni e storie parlate, e allora ecco qual è la prima app da analizzare YouTube Kids. Nulla di complicato e pericoloso, YouTube Kids permette al bambino di muoversi in completa autonomia tra i video, senza il rischio di incontrare contenuti inappropriati.

Per scaricare YouTube Kids basterà cercare l’app sul proprio store di riferimento, come Play Store per Android e App store per iPhone, digitare YouTube Kids e scaricare l’app, per poi attendere l’installazione

Una volta installato, basterà aprire l’app, alla prima apertura sarà necessario configurare alcune importanti impostazioni. Nello specifico bisognerà selezionare sono un genitore o sono un bambino e poi procedere con le domande che si visualizzeranno. È possibile anche collegare un’email e un account per ottenere ulteriori funzioni di personalizzazione. Accedere con un account non è obbligatorio, per evitare questo passaggio basta selezionare “Salta”al momento della richiesta. Tra le funzioni si possono selezionare i contenuti più adatti al proprio figlio, scegliendo anche la fascia d’età.

YouTube Kids permette, attraverso le impostazioni, di visualizzare i contenuti che ha guardato il proprio figlio, impostare un timer per i video e inserire un passcode per l’accesso. Tutte le future attività che vanno a modificare e o vanno ad aggiungere delle preferenze, dovranno essere autorizzate attraverso il passcode del genitore.

Mettendo da parte i contenuti video è possibile scegliere un’app di tutt’altro aspetto, ma molto utile per sviluppare l’immaginazione e la fantasia. L’app Toca World è un’applicazione gratuita in grado di intrattenere i più piccoli, ma anche i più grandi, si basa sulla creazione del proprio mondo. Nel mondo di Toca World è possibile creare il proprio personaggio e il proprio mondo. Il gioco è simpatico e intuitivo e dà la possibilità di creare la propria storia. Infatti, è possibile far fare al personaggio delle azioni e ricreare la propria famiglia oppure un mondo di totale fantasia. Toca World permette di acquistare dei pacchetti extra per maggiori contenuti, tra luoghi, personaggi e animali.

Talking Ginger, il gattino virtuale, l’app ideale per i bambini amanti degli animali e con la voglia di coccolare e curare il proprio cucciolo. Talking Ginger permette di lavare, spazzolare il gattino Ginger, ma soprattutto animarlo attraverso la propria voce facendolo parlare e muovere. L’applicazione è gratuita ma è presente la pubblicità.

Imparare giocando e colorando: le applicazioni educative

Non possono di certo mancare le app per colorare e disegnare, come Crayola Create & Play, che permette di sviluppare la creatività con attività artistiche, educative e ludiche. Crayola Create & Play con i suoi personaggi allegri e colorati offre strumenti realistici come pastelli, pennarelli, vernici, timbri ed effetti speciali per colorare, disegnare e dipingere. Oppure dare libera immaginazione con Tayasui Sketches, una tela completamente bianca dove poter disegnare quello che più si desidera. Tra le funzioni sono presente i colori, diversi strumenti come il pennarello o la matita e la possibilità di cancellare. Inoltre, attraverso le frecce, sulla schermata, è possibile tornare indietro in caso di errore. L’app si presenta a tutto schermo con le funzioni principali, semplice ed è adatta per tutte l’età, intrattiene i bambini e ne sviluppa la fantasia.

DOP 2 è un gioco a livelli simpatico e intuitivo, un gioco adatto per i bambini più grandi, in quanto per alcuni suggerimenti è necessario saper leggere. Per ogni livello bisogna trovare la soluzione per passare al livello successivo, questo accende nei bambini la curiosità e l’impegno a trovare la soluzione per procedere avanti. Un rompicapo che non risulta troppo difficile, così da essere adeguato a tutte l’età.

Lingo Kids, l’app per imparare giocando, scaricando l’app si può inserire l’anno di nascita del proprio figlio, per un’esperienza personalizzata. L’applicazione attraverso dei semplici giochi aiuta i bambini a sviluppare le competenze e la conoscenza della lingua inglese. I personaggi sono simpatici e colorati, sono presenti diverse giochi e diverse categorie, esplorarle l’app è molto semplice e veloce. L’app può essere scaricata gratuitamente, per sbloccare la versione plus sono presenti dei pacchetti a pagamento.