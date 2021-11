Le offerte Amazon NASCOSTE: tecnologia a meno di 5€ al Black Friday

Non solo Black Friday. Ci sono alcune offerte nascoste su Amazon, come questi prodotti di tecnologia a meno di 5€, che ti permettono di fare affari che non vedi in vetrina o in bella mostra in homepage. Resterai stupito da tutto quello che puoi comprare spendendo pochissimo.

Amazon: tecnologia a meno di 5€, oltre il Black Friday

Una manciata di prodotti, tutti da valutare. Puoi toglierti uno sfizio tech spendendo pochissimo. Nella stragrande maggioranza dei casi le spedizioni sono gratis, ma non preoccuparti. Anche in caso fossero a pagamento, il totale sarebbe inferiore a 5€!

Il primo prodotto è un elegante sistema di ricarica wireless perfetto per smartphone e wearable. Lo porti a casa a 4,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “F4O6AMPZ”. Spedizioni gratis.

Il secondo gadget è utilissimo: un solo cavo, in nylon rinforzato, ben 3 uscite. Hai a disposizione, in contemporanea, l'USB C, il microUSB e anche il Lightning. Puoi usarli da soli o in contemporanea: una sola presa per ricaricare 3 wearable. Lo porti a casa a 4,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XS2NCPAI”.

Il terzo dispositivo è particolarissimo: un anello smart. Hai letto bene. Questo gioiello da dito integra un chip NFC, che puoi configurare a piacimento per compiere determinate azioni come inviare dati, aprire porte, condividere biglietti da visita e non solo. Un dispositivo che ha il profumo di fantascienza e porti a casa a 4,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “LWDZ7QP8”.

Il quarto gadget è un mouse wireless dal design irresistibile. Super compatto, ha tutto quello che serve: rotellina per lo scrolling rapido, tasti di gestione rapida e pulsante per regolare i DPI. Lo porti a casa a 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Ancora, il quinto device è una chicca che funziona in Bluetooth. Si tratta essenzialmente di un trovatutto, che attacchi alle chiavi (per esempio) abbini allo smartphone e poi ti eviterà di perdere gli oggetti. Il dispositivo però non si ferma qui: puoi anche usarlo – grazie al pulsanti integrato – come telecomando per scattare foto a distanza, senza toccare il tuo device. L'ideale per foto di gruppo o selfie panoramici. Lo porti a casa a 4,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “KEL5DVGZ”.

Per finire, un dispositivo carinissimo e utile. Deodora, umidifica e illumina con la sua piccola luce da notte. Usa il tuo olio essenziale preferito e godi di un nuovo livello di comfort ambientale. Un gioiellino che porti a casa a 4,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “QKAWC8LE”.

Visto, puoi benissimo toglierti sfizi di tecnologia quasi gratis da Amazon, a prescindere dal Black Friday. Vuoi ancora di più? Allora leggi lo speciale sulle occasioni tech fino a 10€ (dentro ci sono anche smartwatch e auricolari!).