Secondo quanto si apprende dall'analista Ming Chi Kuo, l'Apple Watch Series 8 e le future AirPods includeranno il sensore della temperatura corporea per una migliore gestione della salute.

AirPods IV e Apple Watch Series 8 controlleranno la temperatura

Negli ultimi anni, il controllo della salute è diventato l'obiettivo principale di Apple. Con funzionalità come il monitoraggio ECG, il rilevamento delle cadute e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, l'orologio intelligente della mela fornisce agli utenti aggiornamenti regolari sulla loro salute. Il famoso analista dell'azienda, Ming-Chi Kuo, ha espresso due parole in merito al nuovo paio di cuffie smart di Apple e agli orologi di ottava generazione in arrivo nel 2022.

Kuo ritiene che la domanda per l'Apple Watch nel 2022 sarà elevata poiché la gestione della salute raggiungerà un livello completamente nuovo con l'aggiunta di nuove features come la misurazione della temperatura corporea e della glicemia nel sangue. La prima opzione trasformerebbe letteralmente il Watch in un termometro. I vantaggi di avere un termometro al polso sono evidenti, parliamoci chiaro. Bloomberg ha anche riferito che tale gadget sarà probabilmente dotato di un simil sensore solo nel 2022.

Il CEO di Apple Tim Cook in un'intervista con Outside Magazine l'anno scorso ha affermato che l'orologio intelligente che vediamo oggi è ancora nei “primi anni di vita” e c'è un'enorme quantità di sensori che potrebbero ancora essere integrati in questi gadget. Crede che se un'auto può avere così tanti sensori, allora anche il nostro prodotto da polso deve averli.

Inoltre, Kuo ha anche parlato delle future cuffie TWS AirPods e di come si sincronizzeranno con l'Apple Watch al fine di fornire funzioni di gestione della salute; tuttavia le specifiche devono ancora emergere.

Nel maggio 2020, è emerso un rapporto secondo cui gli auricolari di nuova generazione della mela adotteranno una nuova tecnologia system-in-package con intelligenza artificiale incorporata, la quale consentirà di “monitorare la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi e le condizioni di salute“.

