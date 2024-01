Le novità di Amazon al CES 2024: partnership con Panasonic

Durante il CES 2024 (Consumer Electronics Show) in corso a Las Vegas, Amazon ha reso nota la sua nuova collaborazione internazionale con Panasonic, oltre all’integrazione del supporto Matter Casting per i dispositivi Fire TV ed Echo Show 15.

Intesa Amazon-Panasonic: c’è anche Matter Casting

La partnership con Amazon avrà come obiettivo quello di incorporare Fire TV ed Alexa nelle prossime smart TV di Panasonic a partire da quest’anno. Tale integrazione permetterà agli utenti di godere di un vero e proprio universo di intrattenimento: vasta scelta di contenuti, tra cui trasmissioni live in chiaro, e non mancheranno app e servizi di streaming.

Oltre a quanto appena specificato, Panasonic ha introdotto due nuovi televisori OLED di alta gamma con Fire TV integrato. I modelli Panasonic Z95A e Z93A consentiranno agli utenti di avviare applicazioni, riprodurre musica, effettuare ricerche e gestire dispositivi intelligenti compatibili attraverso il controllo vocale a distanza con Alexa. Se non utilizzati per la visione di contenuti, questi televisori diventano dinamici display sfruttando la funzionalità Ambient Experience di Fire TV. Si avrà quindi al proprio servizio un smart display in grado di mostrare foto e fornire informazioni come calendari e promemoria, mediante i widget di Alexa personalizzabili.

Al CES 2024, Amazon ha poi presentato Matter Casting, che permette ai consumatori di trasmettere direttamente dai loro dispositivi Fire TV ed Echo Show 15 attraverso le app di streaming compatibili su iOS e Android. Ad esempio, i clienti possono avviare la visione di un film o cercare il prossimo show preferito su Prime Video dal loro telefono e successivamente trasmetterlo sul dispositivo Fire TV o Echo Show 15 compatibile. Ora i consumatori di tutto il mondo possono fruire di Matter Casting e, nei prossimi mesi, questa funzionalità di Amazon sarà estesa anche ai dispositivi Fire TV compatibili, inclusi gli smart TV Panasonic con integrazione di Fire TV.