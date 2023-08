Le migliori imperdibili App per conoscere il palinsesto TV App

La TV ha programmi per tutti i gusti e per non perdersi nessun programma, film o serie TV è fondamentale essere informati su quando e dove verranno trasmessi i programmi. Ma lo smartphone può diventare un prezioso strumento, grazie alle applicazioni che consentono di visualizzare il palinsesto TV in modo semplice e veloce. In questo modo, si può avere sempre a portata di mano la programmazione di tutti i canali TV preferiti, sia quelli gratuiti che quelli a pagamento. Ecco allora quali sono le migliori app per conoscere il palinsesto TV.

La Guida TV con il palinsesto completo

La Guida TV è l’applicazione funzionale e pratica, offre il palinsesto completo di oltre 100 canali televisivi italiani, tra cui i canali Rai, Mediaset, Mediaset Premium, Sky, La7 e RSI. La Guida TV permette di non perdere mai i propri programmi preferiti infatti, è possibile consultare il palinsesto giornaliero di tutti i canali per una intera settimana, con la visualizzazione dei programmi in onda e a seguire, questo permette di visionare nell’immediato cosa c’è in TV in ogni momento. Ma non solo, è possibile cercare tra i programmi quelli preferiti e filtrare i canali in base al network o alle proprie preferenze. Inoltre, è presente una simpatica sezione dove commentare e condividere i programmi preferiti con gli altri utenti nella sezione “Social”.

L’applicazione è gratuita ed è possibile scaricarla comodamente dallo store di riferimento dello smartphone, sia Android che iOS. Per farlo sarà sufficiente andare sullo store, cercare in nome dell’applicazione e procedere con “Ottieni”. Una volta scaricata l’applicazione è possibile utilizzarla gratuitamente, sono presenti però delle pubblicità. L’applicazione è molto intuitiva, è divisa per categoria e basterà muoversi tra le diverse sezioni, tra queste ad esempio: “Tutti i canali” “Preferiti” “Rai” e “Mediaset”. Cliccando poi il canale si avrà la visione completa delle informazioni più utili come il titolo del programma, l’orario e anche una breve descrizione della trasmissione trasmessa.

SuperGuidaTV e Guida Programmi TV

SuperGuidaTV è l’app gratuita per Android e iOS, che permette di consultare la programmazione di oltre 260 canali TV, tra cui quelli del digitale terrestre e quelli satellitari. Con SuperGuidaTV è possibile vedere i programmi in onda e quelli a seguire, i film e le serie TV disponibili fino a 7 giorni prima e dopo, con trame, locandine, trailer e punteggio della critica. Inoltre, è possibile accedere ai cataloghi di oltre 80 piattaforme on demand, come Netflix, Prime Video, Disney+, Infinity+ e Paramount+, e vedere i contenuti in streaming direttamente dall’app.

Guida Programmi TV permette di vedere la programmazione di oltre 160 canali TV, dove è possibile creare liste personalizzate dei canali preferiti e ricevere anche delle notifiche sui programmi che interessati. Ma è anche possibile visualizzare sia i canali del digitale terrestre che quelli satellitari. Inoltre, con l’applicazione Guida Programmi TV si possono vedere i programmi in onda e quelli a seguire, i film e le serie TV disponibili fino a 7 giorni prima e dopo, con trame, locandine e trailer.

Tivù la Guida: l’applicazione ufficiale di tivùsat

Tivù la Guida è l’applicazione ufficiale di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita facile da usare, che permette di scoprire e godere di tutta l’offerta televisiva di tivùsat sullo smartphone o tablet. L’applicazione offre l’accesso a oltre 100 canali televisivi. Con Tivù la Guida è facile consultare il palinsesto ufficiale aggiornato fino a 7 giorni di tutti i programmi TV disponibili su tivùsat, con informazioni dettagliate su trame, generi, cast e durata. Per non perdere nessun programma si può creare una lista personalizzata di canali preferiti, filtrare i programmi per categoria o per orario, e ricevere notifiche sui programmi interessati. Tutto questo permette di non perdere mai nessuna trasmissione ma soprattutto è il modo ideale di conoscere le programmazioni future.

TV Sorrisi e Canzoni dalla rivista alla TV

TV Sorrisi e Canzoni non è solo una rivista, infatti è presente l’applicazione ufficiale gratuita, per Android e iOS. L’applicazione offre, insieme ad altri servizi, anche il palinsesto di oltre 200 canali TV, tra cui quelli del digitale terrestre, quelli satellitari e quelli in streaming. Con TV Sorrisi e Canzoni è possibile vedere i programmi in onda e quelli a seguire, i film e le serie TV disponibili fino a 7 giorni prima e dopo, con trame, locandine, trailer e recensioni. L’app TV Sorrisi e Canzoni permette anche di accedere a contenuti esclusivi come interviste, video, foto e news sul mondo dello spettacolo.

Guida TV Plus Italia

Guida TV Plus Italia è un’applicazione gratuita e completa dov’è possibile consultare il palinsesto di oltre 160 canali televisivi, tra cui quelli del digitale terrestre, quelli satellitari e quelli in streaming. Su Guida TV Plus Italia si possono consultare tutti i programmi in onda e quelli a seguire, i film e le serie TV. La disponibilità della programmazione è fino a 7 giorni prima e dopo, con informazioni dettagliate su tutte le caratteristiche interessanti di un programma o un film come la trama. Inoltre, è possibile creare una lista personalizzata di canali preferiti, impostare promemoria sui programmi che più interessano, e accedere ai cataloghi on demand delle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre.