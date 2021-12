Le migliori app fotografiche per iPhone 13

Ecco alcune delle migliori app per girare e modificare video direttamente dal vostro nuovo iPhone 13. Di fatto, i nuovi melafonini sono diventati dei veri e propri cameraphone. Sono sempre più numerose le persone che utilizzano la fotocamera principale del nuovo iDevice come macchinetta tuttofare, sia per i video che per le immagini.

Quali sono le app fotografiche più interessanti per iPhone 13?

L'iPhone è diventata la fotocamera principale di molte persone in tutto il mondo, non solo per la qualità degli scatti prodotti, ma anche per le fantastiche app disponibili sull'App Store. Quest'anno abbiamo creato un elenco delle migliori applicazioni per girare e modificare video direttamente su iPhone.

FiLMiC Pro è probabilmente l'app numero uno per gli utenti che si impegnano seriamente a girare video con il proprio melafonino. L'app è dotata di numerosi controlli manuali che consentono di regolare messa a fuoco, esposizione, ISO, frame rate, zoom e altro. Ci sono anche opzioni per passare rapidamente tra profili colore, modalità HDR, codec ProRes e risoluzioni. Gli utenti Pro hanno accesso ai controlli della curva di gamma, alla stabilizzazione dell'immagine, alle preimpostazioni dei filmati, alla sincronizzazione dell'audio e al downsampling. Costa 14,99€.

DoubleTake è un'app creata dagli stessi sviluppatori che vi sono dietro FiLMiC Pro, ma questo programma si concentra sulla capacità di girare un video utilizzando due fotocamere in contemporanea. Si possono scegliere due obiettivi diversi per registrare un video contemporaneamente, il che è ottimo per i progetti multi-cam. Gli utenti possono combinare la snapper anteriore con una delle lenti posteriori o persino utilizzare due diversi obiettivi della back cover. C'è anche un'opzione per creare facilmente un singolo video utilizzando più obiettivi con un effetto “split screen”. Oltre alle funzionalità multi-cam, gli utenti possono regolare e scegliere frame rate, risoluzione, messa a fuoco ed esposizione. DoubleTake costa 3,99€ ed è disponibile su App Store senza acquisti in-app.

Alcune persone sono abituate a registrare video in verticale a causa dei social network, ma non sono così belli da guardare su una TV o un computer. E se potessimo registrare un singolo video che si adatta a entrambi gli orientamenti? Carousel Camera registra video utilizzando un formato quadrato per non vedere mai le barre nere. In questo modo potete ruotare il tuo iPhone in verticale o in orizzontale senza brutti effetti. E se desiderate esportare il video, ci sono diverse opzioni per l'export. È disponibile gratuitamente su App Store, ma alcune funzionalità richiedono acquisti in-app.

Buon divertimento con il vostro nuovo iPhone 13/12.