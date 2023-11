Le ICONICHE Beats Studio Buds in CROLLO TOTALE su Amazon a 99€ (-30%)

La settimana del Black Friday di Amazon è indubbiamente l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare le eccellenti cuffie true wireless Beats Studio Buds a un prezzo davvero conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 30%, oggi ti bastano appena 99€ per acquistare le cuffie TWS con tanto di consegna rapida e gratuita.

Le cuffie Beats Studio Buds sono famose in tutto il mondo per il loro design unico e iconico ma, soprattutto, per un impianto audio potentissimo e ben bilanciato.

Le super cuffie true wireless Beats Studio Buds crollano di prezzo su Amazon

Leggere, comodissime e con un’autonomia complessiva di ben 24 ore con il piccolo case di ricarica rapida, le cuffie Studio Buds di Beats ti sorprendono fin da subito per le chiamate telefoniche sempre chiare e cristalline grazie ai microfoni integrati; inoltre, le cuffie TWS supportano perfettamente la tecnologia di riduzione attiva del rumore (per abbattere i disturbi provenienti dall’ambiente esterno) e anche la modalità trasparenza per poter continuare ad ascoltare i tuoi brani preferiti restando comunque vigile su tutto ciò che ti circonda.

Solo in occasione della settimana del Black Friday di Amazon hai davvero modo di risparmiare un bel po’ sulle cuffie true wireless a marchio Beats; mettile subito nel carrello e sfrutta lo sconto immediato a due cifre con tanto di consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

