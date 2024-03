Le DASH Cam full HD in sconto su TEMU: costano solo 25 EURO

Ha del clamoroso l’offerta comparsa improvvisamente su Temu: due dash cam per auto sono disponibili in sconto. Con il 55% in meno sul prezzo originale, già di per sé molto basso, garantiscono un’estrema sicurezza mentre si è alla guida e anche quando si lascia la vettura parcheggiata in un posto qualsiasi.

La qualità delle piccole videocamere è davvero ottima, sia per la risoluzione che per quanto concerne i materiali utilizzati. Chi vuole stare al sicuro mentre guida, tutelandosi nel caso di eventuali incidenti o avvenimenti particolari, è nel posto giusto.

Grazie allo sconto in vigore su Temu, le dash cam costano oggi meno della metà: solo 25,64 €. Nel caso in cui doveste optare per la versione con micro SD da 32 GB inclusa, il prezzo aumenta di soli 5 €.

Due dash cam che in realtà sono tre: come funzionano e perché acquistarle

I più attenti alle immagini, hanno certamente notato che i sensori sono tre: due sulla dash cam da posizionare dietro il parabrezza e uno su quella più piccola destinata al lunotto posteriore. La risoluzione è in full HD, con la registrazione che parte automaticamente non appena si accende l’autovettura. Nel caso della videocamera principale, l’andamento della registrazione si può seguire sul piccolo display IPS.

Nessun problema quando siete al buio pesto: le telecamere sono dotate di visione notturna ad infrarossi. Con la presenza necessaria di una micro SD, si occupano di registrare continuamente mentre si è in marcia, sovrascrivendo i file non più utili. Grazie al sensore di forza-G, le dash cam si attivano in automatico anche quando l’auto è parcheggiata e qualcuno la urta. Sono le vibrazioni a far partire la registrazione istantanea, così da beccare il furbetto intento a scappare dopo aver tamponato la vostra vettura.

Il punto di forza eccezionale è quello di avere dunque tre telecamere in auto pronte a vigilare. Come riferiscono anche gli utenti all’interno delle recensioni, anche la qualità del piccolo display è sorprendente, così come la tenuta della ventosa che tiene ancorata al parabrezza la dash cam principale. Il vero fiore all’occhiello però non può che essere il prezzo di vendita, che tratti sembra quasi uno scherzo.

State tranquilli però, siccome è tutto reale: con il 55% di sconto queste dash cam per auto costano oggi solo 25,64 € su Temu. Cos aspettate ad approfittarne?