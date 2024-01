Le Cuffie di Corsair raggiungono il PREZZO più BASSO di SEMPRE!

Corsair è un’azienda riconosciutissima nel mondo come leader nella produzione di componenti hardware per il gaming e non solo. La sua qualità può essere ritrovata anche nelle cuffie Corsair HS55 Surround. Grazie all’offerta Amazon, raggiungono il prezzo più basso di sempre di soli 49,99€ al posto dei classici 79,99€.

Tutte le caratteristiche delle cuffie Corsair HS55 Surround

Le cuffie HS55 Surround, caratterizzate da un’elegante colorazione bianca, si integrano perfettamente in qualsiasi setup da gaming, offrendo un design altamente confortevole. I padiglioni auricolari, rivestiti in memory foam, si adattano in modo impeccabile alle orecchie, garantendo un comfort ottimale anche durante sessioni di gioco prolungate. Con un peso di soli 300 grammi, risultano leggere e facili da indossare, consentendo un’esperienza di gioco al top. L’eccezionale caratteristica delle cuffie HS55 Surround è l’audio surround 7.1 virtuale, che avvolge completamente l’utente nell’esperienza di gioco. L’audio è definito e chiaro, con bassi potenti e toni alti bilanciati. Grazie ai driver da 50 mm, le cuffie offrono un’ampia gamma di frequenze, permettendo di cogliere ogni dettaglio sonoro del gioco. Il microfono omnidirezionale integrato rappresenta un complemento ideale per la comunicazione durante le sessioni di gioco online. Dotato di un filtro anti-rumore, il microfono riduce i disturbi di fondo, garantendo una voce sempre chiara e comprensibile. Il cavo USB da 2 metri consente il collegamento a qualsiasi dispositivo dotato di porta USB. Il cavo include un controllo del volume e un pulsante per mutare il microfono, offrendo tutto quello di cui avrai bisogno a portata di mano. Acquista le cuffie Corsair su Amazon! Insomma, le cuffie da gaming Corsair HS55 Surround sono davvero complete. Ti ricordiamo che in questo momento potrai farle tue al prezzo più basso mai visto su Amazon: solo 49,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.