Le cuffie da gaming wireless di Logitech disponibili a un prezzo BOMBA

Le Logitech G733 LIGHTSPEED, cuffie gaming wireless di fascia alta, sono ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero irresistibile. Il loro prezzo di listino, precedentemente fissato a 169,00€, è stato abbassato a soli 119,99€, consentendo di risparmiare un considerevole importo di 49,01€. Approfitta ora di questo sconto del 29%!

Logitech G733 LIGHTSPEED: le cuffie da gaming wireless definitive

Iniziamo con la connettività wireless LIGHTSPEED, che assicura una connessione senza fili stabile e priva di ritardi. Questo significa che non dovrai più preoccuparti di cavi ingombranti che limitano i tuoi movimenti. I driver audio Pro-G da 40 mm sono la chiave per un’esperienza sonora eccezionale. Offrono un suono nitido e coinvolgente, che ti farà sentire al centro dell’azione, catturando ogni dettaglio e effetto sonoro.

Il microfono Blue VO!CE è un altro aspetto di rilievo di queste cuffie. Garantisce una comunicazione chiara e cristallina con i tuoi compagni di squadra, in modo che possiate pianificare le vostre mosse senza problemi. La fascia per la testa a sospensione è progettata per offrire comfort ottimale, anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense. Potrai indossarle senza alcun disagio.

L’illuminazione LIGHTSYNC RGB è personalizzabile con 16,8 milioni di colori, permettendoti di creare un look unico per le tue cuffie. Sarai sicuramente notato grazie all’illuminazione RGB frontale e a doppia zona con animazioni preimpostate. Inoltre, queste cuffie offrono libertà totale con la loro autonomia fino a 29 ore per ricarica e una connessione wireless LIGHTSPEED con un raggio d’azione di 20 metri.

Il comfort è garantito grazie all’archetto a sospensione e all’imbottitura in memory foam, che si adatta alla tua testa per un comfort duraturo. Potrai anche scegliere il colore che preferisci, dal rosa al blu elettrico, per un tocco personale.

Inoltre, sono compatibili sia con le nuove console che con le vecchie, oltre a essere ideali per l’uso su PC. Questo significa che puoi utilizzarle senza problemi su console di gioco come PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, nonché su computer Windows e altri dispositivi compatibili

Cogli l’occasione per migliorare la tua esperienza videoludica con queste cuffie a soli 119,99€ anziché 169,00€, risparmiando ben 49,01€, ovvero il 29%.