Le Cuffie da gaming Wireless di Logitech CROLLANO del 48%!

Le G435 LIGHTSPEED offrono una serie di funzionalità di livello professionale che le rendono una scelta eccellente per i giocatori più esigenti. La connessione wireless LIGHTSPEED garantisce una connessione stabile con una latenza minima, assicurandoti una performance impeccabile nei giochi online.

Queste cuffie sono progettate per essere leggere e confortevoli, consentendoti di giocare per lunghe sessioni senza affaticarti. Il design ergonomico e i cuscinetti auricolari in memory foam ti avvolgono con comfort, mentre il peso ridotto di soli 165g garantisce che le cuffie non diventino mai un peso.

La qualità del suono è un elemento fondamentale nelle cuffie da gioco e le G435 LIGHTSPEED non deludono. Con driver da 40mm, offrono un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato, fornendo un suono cristallino e coinvolgente. Inoltre, sono compatibili con tecnologie audio avanzate come Dolby Atmos e Windows Sonic, che ti offrono un’esperienza audio immersiva.

Queste cuffie sono dotate di microfoni integrati con tecnologia beamforming che catturano la tua voce in modo chiaro e eliminano il rumore di fondo. Non avrai bisogno di un microfonico a parte. L’autonomia di 18 ore ti consente di giocare per tutto il giorno senza interruzioni, quindi potrai concentrarti sulle tue partite.

Un’altra caratteristica distintiva delle G435 LIGHTSPEED è la loro versatilità. Possono essere utilizzate con connessione wireless LIGHTSPEED o Bluetooth a bassa latenza, rendendole ideali per PC, smartphone, Nintendo Switch e dispositivi di gioco PlayStation. Inoltre, sono progettate per adattarsi a una vasta gamma di utenti, compresi i giocatori più giovani, grazie alle dimensioni e ai cuscinetti auricolari adatti alle teste più piccole.

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono pronte a migliorare la tua esperienza di gioco e audio a soli 45,99€ invece di 87,99€!