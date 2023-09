Le coppe europee sono in streaming su NOW a 9,99 euro al mese

La stagione calcistica è ripartita anche con le coppe europee. Champions League, Europa League e Conference League sono tornate per emozionare i tifosi delle squadre italiane impegnate e in generale tutti i fan del grande calcio. Le partite di queste competizioni sono incluse nel pass Sport di NOW TV che puoi avere a partire da 9,99 euro al mese.

Coppe europee su NOW, ma non solo

La UEFA Champions League, lo sappiamom è il torneo più prestigioso d’Europa e NOW ti porta al centro dell’azione. Con la copertura completa delle partite, potrai vedere le squadre italiane sfidare i migliori club d’Europa in una competizione che regala momenti indimenticabili.

Ma non finisce qui perché potrai seguire anche l’UEFA Europa League e l’UEFA Europa Conference League. Sarà un’occasione per vedere le squadre italiane in azione contro avversari internazionali e ogni partita sarà cruciale nel percorso verso la gloria europea.

Inoltre, con NOW avrai accesso anche al meglio del calcio italiano, dalla Serie A TIM alla Serie BKT. Sarai in grado di vedere tutte le partite della Serie BKT, inclusi playoff e playout, oltre a oltre 1150 partite della Serie C, comprese la Regular Season, i Playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia. E se sei un appassionato dei campionati esteri, potrai goderti le sfide esclusive della Premier League, della Ligue 1 e della Bundesliga.

Non perdere l’inizio della nuova stagione di calcio europeo. Abbonati ora a NOW e vivi tutte le emozioni delle coppe europee e del calcio italiano. A soli 9,99 euro al mese, è un affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.