Le batterie dei vecchi smartphone Samsung hanno iniziato a "gonfiarsi"

Brutti problemi in casa Samsung: stando a quanto si osserva da recenti indiscrezioni emerse su YouTube, apprendiamo che molti vecchi smartphone Galaxy hanno iniziato a soffrire di problemi con la batteria interna. Pare che questa si stia gonfiando a dismisura. A riportare la notizia ci ha pensato lo youtuber Mrwhosetheboss (Arun Maini); ha perfino fatto un video in cui spiega l’accaduto.

Samsung: cosa succede con la batteria dei dispositivi?

Pare infatti che diversi vecchi telefoni Galaxy di Samsung abbiano iniziato ad avere dei problemi: la batteria ha iniziato a gonfiarsi e la temperatura a salire. Brutti ricordi che ci fanno immediatamente pensare alla sfortunata vicenda del Galaxy Note 7. Purtroppo, sembra che la criticità sia legata solo ai gadget dell’OEM sudcoreano.

Come detto, in passato Samsung ha già dovuto affrontare brutti problemi legati alle batterie del Note 7 che tendevano a gonfiarsi e a esplodere. Purtroppo, in misura minore, il problema è stato sentito anche sul Galaxy Note 8, S6, S10, S10e e S10 5G. Non di meno, anche S20 FE e il Galaxy Z Fold2 pare che abbiano avuto un guasto simile. L’accumulatore tende a ingrossarsi e a spingere il pannello sempre più in fuori.

Potrebbe anche essere legato all’aumento delle temperature nel Regno Unito (luogo in cui opera lo YouTuber Maini). Magari, il caldo ha portato al rigonfiamento delle batterie al litio dei telefoni nel magazzino ma la cosa incresciosa è che questo ha colpito solo i device di Samsung. Poi si è scoperto dai forum che molti utenti hanno segnalato la stessa cosa; perfino il collega americano MKBHD ha confermato il tutto. Dulcis in fundo, anche JerryRigEverthing. Attendiamo di saperne di più; restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

