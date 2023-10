Le Apple AirPods Pro sfiorano il MINIMO STORICO su Amazon!

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione sono ora disponibili su Amazon a un prezzo davvero allettante: soli 239,89 euro invece di 279,00 euro. Questa è un’opportunità unica per mettere le mani su uno dei prodotti più desiderati di Apple a un prezzo incredibilmente conveniente.

Apple AirPods Pro: i migliori auricolari di sempre

Le Apple AirPods Pro sono note per offrire un’esperienza d’ascolto eccezionale. La cancellazione attiva del rumore è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, creando un’isola di tranquillità in mezzo al caos quotidiano. Che tu sia in viaggio sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti, questi auricolari ti offriranno una qualità audio impeccabile.

La modalità trasparenza adattiva ti permette di rimanere connesso al mondo circostante, consentendo di percepire suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari. Inoltre, attenua automaticamente rumori fastidiosi come sirene o lavori in corso, offrendoti un equilibrio perfetto tra isolamento e consapevolezza.

Offrono un audio spaziale personalizzato che ti avvolge completamente, creando un suono calibrato sulla forma delle tue orecchie. Grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, potrai immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi film preferiti.

La confezione include cuscinetti in silicone in quattro diverse taglie per garantire il massimo comfort e un isolamento acustico perfetto. Gli auricolari sono leggeri e comodi da indossare per lunghe sessioni d’ascolto.

Con un controllo touch intuitivo, puoi regolare il volume, mettere in pausa la musica, rispondere alle chiamate e passare tra la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza adattiva con facilità.

Le Apple AirPods Pro e la custodia di ricarica MagSafe sono resistenti al sudore e all’acqua con una certificazione di grado IPX4, il che le rende perfette per l’uso quotidiano e per gli allenamenti.

Non perdere l’occasione di fare tue le Apple AirPods Pro a soli 239,89 euro, risparmiando il 14%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.