Le Apple AirPods Pro di 2ª generazione CROLLANO al MINIMO STORICO

Se stai cercando un paio di auricolari true wireless di alta qualità, questa è un’opportunità da non perdere! Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) sono ora disponibili su Amazon a soli 249,00€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo originale di 279,00€.

Apple AirPods Pro di 2ª generazione: tutte le caratteristiche

Con queste cuffie, potrai godere di un’esperienza di ascolto immersiva e di una serie di funzionalità all’avanguardia che le rendono la scelta perfetta per chi ama la musica, i film e i giochi.

Cancellazione attiva del rumore: Grazie alla cancellazione attiva del rumore, potrai isolarti completamente dai rumori esterni e immergerti nella tua musica o nei tuoi contenuti preferiti.

Modalità Trasparenza: Se desideri rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la modalità Trasparenza ti consente di ascoltare i suoni esterni senza dover rimuovere le cuffie.

Progettazione ergonomica: AirPods Pro sono progettate per garantire un comfort duraturo. Si adattano perfettamente all’orecchio e rimangono stabili anche durante l’attività fisica.

Custodia MagSafe: La custodia di ricarica supporta la tecnologia MagSafe, il che significa che potrai ricaricare le cuffie in modo wireless in modo facile e veloce.

Connessione Bluetooth 5.0: Grazie alla connessione Bluetooth 5.0, godrai di una connessione stabile e affidabile con i tuoi dispositivi.

Il chip Apple H2 all’interno delle AirPods Pro garantisce prestazioni audio eccezionali, con una cancellazione del rumore intelligente e un suono tridimensionale di alta qualità. Ogni dettaglio è nitido e vibrante, offrendoti un’esperienza sonora superba.

Inoltre, la cancellazione del rumore è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, consentendoti di creare il tuo spazio di tranquillità, ideale per viaggiare o concentrarti. La modalità Trasparenza ti permette di restare in contatto con l’ambiente circostante quando ne hai bisogno.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon. Clicca sul box in alto per acquistare Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) a un prezzo mai visto prima di soli 249,00€.