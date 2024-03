Le Apple Airpods di Terza Generazione scontate del -20% sono DA NON PERDERE!

Finalmente potrai avere anche tu delle Apple Airpods! Lo sconto del 20% su Amazon ti permetterà di far tuo un paio tra i migliori auricolari wireless mai fatti. Il loro prezzo originale è di 199,00€, ma grazie a questo sconto potrai pagarli solo 159,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple Airpods

Questi innovativi auricolari offrono un audio spaziale personalizzato, che si basa sul dinamico rilevamento della conformazione tua testa. Questo significa che la musica basa su di te, avvolgendoti in un suono tridimensionale che sembra provenire da ogni direzione.

Questi auricolari sono inoltre dotati di un sensore di pressione intuitivo, che ti permette di gestire facilmente la tua esperienza audio con un semplice tocco. Potrai mettere in pausa la tua musica, rispondere alle chiamate o passare al brano successivo con una semplice pressione.

Non manca neanche la resistenza a sudore e all’acqua e, quindi, puoi portarli ovunque, che tu stia facendo un allenamento intenso o semplicemente affrontando una giornata piovosa.

La custodia di ricarica, disponibile con connettore Lightning, non solo protegge i tuoi AirPods quando non li stai usando, ma offre anche fino a 30 ore di ascolto totale, garantendo che tu possa godere della tua musica per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Infine, il loro design ergonomico si adatta perfettamente alle tue orecchie, garantendo un comfort duraturo anche durante l’ascolto prolungato. E con caratteristiche come l’equalizzazione adattiva, che ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma delle tue orecchie. Per non parlare del sistema di protezione TempGuard 2.0, che monitora costantemente la temperatura di ricarica per garantire la sicurezza della batteria.

Non perdere l’opportunità di far tue le Apple Airpods a soli 159,00€!