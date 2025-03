Le Apple AirPods 4 in offerta a questo prezzo sono IMPERDIBILI

Su Amazon sono tornate in sconto le Apple AirPods 4, le cuffie di ultima generazione con audio spaziale personalizzato, resistenza al sudore e all’acqua e con fino a 24 ore di autonomia. Puoi acquistarle a soli 119 euro invece di 149: il prezzo include IVA e spedizione Prime.

Apple AirPods 4: le caratteristiche

Le Apple AirPods 4 sono progettate con un design tale da renderle comode da indossare per tutto il giorno: il nuovo stelo più corto favorisce l’adattamento all’orecchio per un look discreto ed elegante.

Dal punto di vista sonoro ti sorprendono con la tecnologia di audio spaziale personalizzato per trasformare qualsiasi tipo di ascolto in un’esperienza immersiva: merito del chip H2 di Apple che, da una parte, migliora la qualità audio e dall’altra rende le chiamate più nitide, anche in ambienti rumorosi.

Integrate perfettamente con Siri, puoi rispondere semplicemente annuendo o scuotendo la testa, senza dover usare le mani. Il collegamento con i dispositivi Apple è praticamente immediato e puoi persino condividere l’audio con un amico.

Infine, la batteria garantisce fino a 5 ore di ascolto continuo che diventano 30 con la custodia di ricarica USB-C. Resistenti a polvere, acqua e sudore, a soli 119 euro sono un affare da non perdere.