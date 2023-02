LC-Power: monitor gaming da 25 pollici FHD 144Hz al 40% su Amazon

🔔 Purtroppo sembra che il coupon non sia più disponibile per il momento. In alternativa puoi acquistare questo Philips da 24 pollici a soli 179,90 euro, invece che 224,90 euro. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Lasciati coinvolgere dai tuoi giochi e vivi le tue avventure emozionandoti a ogni mossa. Tutto questo lo puoi avere grazie a questa offerta incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor gaming LC-Power a soli 137,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto del 40% hai un risparmio notevole di ben 92 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Grazie a questo monitor meraviglioso puoi catapultarti nelle tue sessioni di gioco in modo realistico e immersivo.

Monitor gaming LC-Power a un ottimo prezzo

Questo monitor da gaming ha un display da 25 pollici FHD a 1920 x 1080P che restituisce immagini dai colori penetranti e vividi. Ha un aggiornamento di 144 Hz che rende tutto fluido e dinamico per un’esperienza mai provata. Grazie alla tecnologia Fast IPS potrai vedere una varietà di colori infinita e ricca di dettagli, ma nello stesso tempo avrai un tempo di risposta pari a 1ms.

Riduce notevolmente l’emissione di luce blu dannosa e quindi puoi stare davanti allo schermo per più tempo senza affaticare gli occhi. E grazie al sensore di gravità, puoi ruotare lo schermo in orizzontale o in verticale. In automatico riconosce l’orientamento e ruota l’immagine di conseguenza. Puoi collegare PC o consolle di gioco attraverso la porta DP, HDMI o USB-C.

Fai veloce perché questa è davvero un’offerta che non trovi tutti i giorni. Per cui se non vuoi rimanere a bocca asciutta vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor gaming LC-Power a soli 137,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

