LC Power, monitor da gaming in super offerta a 174€: QHD, 27 pollici e 144Hz

Il Monitor Gaming LC-Power da 27″ QHD 144Hz è una scelta eccellente per gli amanti del gaming alla ricerca di prestazioni straordinarie e un’esperienza visiva coinvolgente. Con un prezzo di 189,00€ e un ulteriore coupon di sconto di 15€, rappresenta un affare imperdibile. Vi basti sapere che fino a poco tempo fa questo monitor veniva proposto a circa 260€.

Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT, il monitor offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Grazie a queste prestazioni, sarai in grado di goderti giochi ad alta intensità d’azione senza problemi di ritardi o sfarfallamenti.

l monitor supporta una vasta gamma di colori, tra cui il 95% sRGB, il 90% AdobeRGB, il 90% NTSC e il 90% DCI-P3. Questo si traduce in colori ricchi e dettagliati, offrendo un’esperienza di gioco visivamente coinvolgente. I dettagli e i colori intensi ti faranno sentire parte integrante del mondo virtuale in cui stai giocando.

L’attenzione alla salute degli occhi è fondamentale per lunghe sessioni di gioco. Questo monitor è dotato di un filtro luce blu e di tecnologia anti-sfarfallio, che riducono l’affaticamento degli occhi e la stanchezza visiva. Questo ti consente di giocare per ore senza affaticarti e mantenere la massima concentrazione.

Il monitor presenta una curvatura ampia di 1200R che crea un campo visivo avvolgente. Questa caratteristica ti farà sentire al centro dell’azione, offrendoti una sensazione di profondità e realismo. Sarai completamente immerso nel tuo gioco, migliorando l’esperienza complessiva.

Menzione speciale anche per il design: l’LC-Power da 27″ QHD si distingue per un look estremamente elegante e moderno. Il design nero con illuminazione a LED rossa sul retro aggiunge uno stile accattivante alla tua configurazione di gioco.

Il Monitor Gaming LC-Power da 27″ QHD 144Hz è un’opzione eccezionale per i giocatori che cercano prestazioni elevate e un’esperienza visiva coinvolgente. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistarlo a soli 174€!

