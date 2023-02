Lazio-Sampdoria: live match, formazioni e telecronaca

Si conclude domani, lunedì 27 febbraio 2023, la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23. Alle ore 20:45 il calcio d’inizio sarà fischiato all’Olimpico per Lazio-Sampdoria. Una partita che si prepara già emozionante. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

Il monday night della ventiquattresima giornata vede protagoniste Lazio e Sampdoria allo stadio Olimpico di Roma. Per i biancocelesti di Sarri l’obiettivo è vincere contro una formazione che punta alla salvezza come quella allenata da Dejan Stankovic, che per la prima volta incrocia la sua ex squadra da allenatore in Serie A. Sei le stagioni trascorse nella Capitale dall’ex centrocampista serbo, alla Lazio dal 1998 al 2004. Il match d’andata, giocato a fine agosto, terminò 1-1 grazie al gol in pieno recupero di Gabbiadini a pareggiare quello di Immobile. Come finirà oggi?

Lazio-Sampdoria: formazioni e telecronaca della partita

La telecronaca di Lazio-Sampdoria sarà affidata alla DAZN Squad. Vediamo ora le due probabili formazioni che i tecnici hanno deciso di far scendere in campo con l’obiettivo di vincere questo match che si giocherà in casa della Lazio:

Lazio (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Patric

Hysaj

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luis Alberto

Zaccagni

Immobile

Felipe Anderson

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Murillo

Leris

Winks

Cuisance

Augello

Djuricic

Gabbiadini

Lammers

