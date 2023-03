Lazio-Roma: live match e formazioni del derby

Il live match di Lazio-Roma verrà trasmesso in diretta streaming domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00. Guarda il derby più atteso su DAZN. Ci attende una partita davvero ricca di emozioni e con un tifo pazzesco. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

Maurizio Sarri e José Mourinho tornano a sfidarsi in un derby attesissimo non solo per la storica rivalità tra Lazio e Roma, ma soprattutto per le implicazioni che la vittoria di una o dell’altra squadra può avere sulla corsa alla Champions League. All’andata Felipe Anderson sfruttò un errore di Ibanez per decidere una stracittadina molto bloccata e restituire ai biancocelesti una vittoria “in trasferta” che mancava dal 2017: come andrà il ritorno?

La telecronaca del match è stata affidata a Ricky Buscaglia. Il commento tecnico, invece, è stato affidato a Riccardo Montolivo. Diamo ora un’occhiata alle due probabili formazioni che scenderanno in campo per questa sfida al fulmicotone.

Lazio (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Romagnoli

Casale

Lazzari

Luis Alberto

Cataldi

Milinkovic

Zaccagni

F. Anderson

Pedro

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Cristante

Matic

Spinazzola

Dybala

El Shaarawy

Abraham

I tuoi contenuti disponibili anche dall’estero

Per quanto riguarda DAZN, invece, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

