Lazio-Juventus: guarda la diretta streaming dall'Olimpico

Riuscirà la Lazio a rompere la maledizione che non le permette di vincere dal 2019 contro la Juventus? Gli uomini di Sarri questa volta voglio fare un passo in più verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ma chi porterà a casa la vittoria? Scoprilo guardando Lazio-Juventus diretta streaming su DANZ.

Il live match verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma sabato 8 aprile 2023. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 20:45 in punto. Perciò è tutto pronto per questa sfida molto accesa e particolarmente sentita che si combatterà direttamente all’Olimpico dove i bianconeri saranno ospiti.

L’esclusiva di tutte le partite di Serie A TIM 2022/23 è di DAZN. Attivando un abbonamento a un prezzo speciale avrai accesso anche a molti altri contenuti tra cui Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Addirittura, per chi vuole muovere i primi passi nel mondo dello streaming dedicato allo sport, c’è il PIANO START a soli 12,99 euro al mese. Grazie a questo abbonamento economico potrai guardare basket, calcio femminile, UFC e Matchroom.

Lazio-Juventus in streaming anche dall’estero

Sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:45 si giocherà Lazio-Juventus per la ventinovesima giornata di Serie A TIM. Guardala in streaming direttamente su DAZN anche dall’estero. Tutto incluso nella tua iscrizione a questa piattaforma di ultimissima generazione.

Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

