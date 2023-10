Lavazza Tiny Eco: l'espresso Perfetto + 64 Capsule a prezzo BOMBA

Porta a casa la macchinetta perfetta per una colazione col botto ma anche per una pausa pomeridiana l’insegna della caffeina. Lavazza Tiny Eco è nuova, bella e soprattutto funzionale. Con 64 capsule al suo interno la metti subito alla prova e non ne fai più a meno.

Collegati istantaneamente su Amazon dove puoi approfittare di uno sconto del 10% che non è alto ma ti strizza l’occhio. Con soli 89,90€ hai tutto ciò che ti serve.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lavazza Tiny Eco: la macchinetta che ti fa gustare il migliore caffè

Piccola di dimensioni ma con tutto il potenziale necessario per darti la spinta che ti serve. Lavazza Tiny eco è la macchinetta che metti in cucina o in ufficio e di cui non fai più a meno. Dal design accattivante ti permette di avere una tazzina di caffè perfetta ogni volta che vuoi.

Non solo arriva con 64 capsule incluse in confezione ma grazie alla qualità di Lavazza hai ben poco di cui preoccuparti. Ti dico subito che è semplice da utilizzare visto che hai un solo bottone da premere. Ebbene sì, non ti spaventare ma con questo accendi, spegni ed eroghi anche il caffè.

Il contenitore dell’acqua è capiente così come quello delle cialde usato e il vassoio raccogli goccia può essere tranquillamente rimosso. In questo modo hai a disposizione uno spazio che può ospitare sia tazzine che tazze senza problemi.

Allora, cosa stai aspettando? Porta immediatamente a casa il tuo sistema Lavazza Tiny Eco con 64 capsule incluse a casa a soli 89,90€ grazie ad Amazon.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.