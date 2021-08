La macchina del caffè più smart del mondo è stata presentata appena qualche mese fa ed è già in grande offerta su Amazon. Si tratta di Lavazza A Modo Mio Voicy che integra la funzionale assistente vocale Alexa. Oggi il suo prezzo di listino scende da 249 euro a 211,60 euro grazie allo sconto del 15% pari a un risparmio di 37,40 euro.

Lavazza A Modo Mio Voicy: il futuro è già qui

Potrete chiedere al celeberrimo assistente vocale smart di Amazon di prepararvi il caffè che amate di più, scegliendo fra quanto deve essere lungo e caldo. Non solo: potrete anche inserire la vostra pausa caffè in una routine, in base ai vostri orari più classici.

Inoltre, non dovrete preoccuparvi delle scorte di capsule: potrete tenerle sotto controllo e anche riordinarle in automatico direttamente tramite l’app Alexa. Oltre al vostro caffè preferito, la cosa più divertente è che alla vostra macchinetta potrete anche chiedere informazioni, ascoltare musica e gestire la casa smart: proprio come fosse un dispositivo Echo!

La nuova macchina del caffè smart di Lavazza, con Alexa integrata, può essere vostra in meno di 48 ore lavorative al prezzo di 211,60 euro.

