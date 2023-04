Lavazza A Modo Mio Jolie: la macchinetta PERFETTA da avere in cucina

Se vuoi gustarti un caffè perfetto tutti i giorni anche a prima mattina, con la Lavazza A Modo Mio Jolie hai proprio quello che fa al caso tuo a portata di mano. Questa macchinetta è piccola ma ha una potenza tale che non ti farà invidiare il bar.

Portala a casa al minimo sindacabile grazie al ribasso del 37% su eBay che te la fa acquistare a soli 75,90€. Pensa che risparmi più di 40 euro quindi non perdere la tua occasione e aggiungila subito al carrello.

Le spedizioni sono completamente e rapide grazie al servizio corriere.

Lavazza A Modo Mio Jolie: la macchinetta da avere in cucina

Non è un caso che questa Lavazza A Modo Mio Jolie sia una delle più vendute. Eccellente sotto tutti i punti di vista, funziona a capsule e non solo ti permette di gustarti il caffè ma anche tante bibite differenti. Scegli le tue preferite e gustati sempre la tua tazza a qualunque ora del giorno.

Disponibile in colore bianco è piccola ma non manca di niente. Infatti ha un serbatoio capiente e che dura in media una giornata intera se in casa siete 3/4 persone. Poi questo varia molto da quanti caffè bevete, ma ricaricarlo con dell’acqua è questione di secondi.

Puoi scegliere tra due versioni caffè grazie ai due bottoni che trovi sulla sommità. Corto o lungo? Personalizzano a piacimento e non ti preoccupare della capsula: una volta che hai finito, questa cade automaticamente nel cassetto che ti fa tenere tutto in ordine.

Corri su eBay dove ti aspetta la tua Lavazza A Modo Mio Jolie a prezzo folle. Approfitta del ribasso e portala a casa con appena 75,90€ grazie al ribasso del 37%.

Le spedizioni, come già ti ho detto, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi offerti dai corrieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.