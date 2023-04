Lavatrici Samsung: ottieni un extra sconto del 15% con QUESTO COUPON

Fino al 30 aprile sul sito ufficiale di Samsung è possibile usufruire di un extra sconto del 15% al carrello su tutte le lavatrici. Per ottenerlo basta inserire il coupon CASASAMSUNG una volta aggiunto il modello di lavatrice desiderato. Il codice è valido su tutti gli articoli presenti in questa pagina, tutto quello che devi fare è scegliere il tuo modello preferito.

Come ottenere l’extra sconto del 15% su tutte le lavatrici Samsung

Oltre che sulle lavatrici, l’extra sconto è valido anche sulle asciugatrici e su tutti gli altri articoli disponibili nella sezione Lavatrici – tutti i modelli del sito samsung.com. Per ottenere lo sconto extra in carrello per prima cosa devi collegarti a questa pagina. Da qui scegli poi la lavatrice o l’asciugatrice che desideri acquistare, quindi aggiungi l’articolo selezionato al carrello. Nella nuova pagina che si apre copia e incolla il codice CASASAMSUNG nel campo Codice promozionale, dopodiché premi su Applica: a questo punto il sistema taglierà in automatico il prezzo dell’ordine tenendo conto dell’extra sconto del 15%.

Un altro dettaglio importante: il codice sconto CASASAMSUNG può essere usato anche su quelle lavatrice o asciugatrici già scontate. Un esempio? Oggi la moderna lavatrice AI Control Addwash con Ecodosatore è in sconto di 554 euro rispetto al prezzo di listino. Se la scegli, hai diritto a un extra sconto del 15% rispetto ai 554 euro che pagheresti in meno grazie alla promo odierna, per un risparmio complessivo quindi di oltre 600 euro.

Se sei alla ricerca di una nuova lavatrice o asciugatrice, approfitta dell’extra sconto in carrello disponibile sul sito ufficiale di Samsung. Aggiungi CASASAMSUNG nel campo Codice Promozionale subito dopo aver aggiunto al carrello la lavatrice che più ti interessa. L’iniziativa è valida fino al prossimo 30 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.