Lavatrice Slim HAIER da 10 kg Classe A in sconto di 260€ da MediaWorld

La lavatrice HAIER appartenente alla serie I-Pro Series 5 propone un bucato professionale su misura. L’esperienza del marchio non si discute, così come la qualità delle lavatrici, tra le migliori del mercato. Ecco perché l’ultima offerta di MediaWorld è di quelle da non perdere: oggi puoi acquistare la lavatrice slim HAIER a soli 538,99 euro anziché 799,99 euro, grazie allo sconto del 32% nell’ambito dell’iniziativa Super Sconti Outlet. Se completi l’ordine ora, la consegna è stimata a partire dal 19 aprile.

Lavatrice Slim HAIER in scontro del 32% sul sito di MediaWorld

Nonostante qui sia in versione slim, la lavatrice HAIER I-Pro Series 5 offre una capacità pari a 10 kg, così da poter prendersi carico anche dei bucati delle famiglie più numerose. Un altro aiuto arriva dal set completo di programmi dedicati, per risultati sempre eccellenti in qualsiasi stagione. Un altro fiore all’occhiello della lavatrice è Direct Motion, un innovativo motore che offre ai titolari delle nuove lavatrici HAIER un’eccellente affidabilità. Non solo però, perché sempre grazie al motore Direct Motion si otterrà un bucato silenziosissimo e movimenti precisi del cestello. Non bisogna infine dimenticare la possibilità di connettersi all’app hOn, tramite la quale vengono sbloccate alcune funzionalità aggiuntive tra cui Wash-Lens, che consiglia il miglior ciclo di lavaggio dopo aver scannerizzato le etichette dei capi di abbigliamento da lavare.

È il momento di passare all’azione. Aggiungi al carrello ora la lavatrice Slim HAIER per risparmiare subito 260 euro grazie alla super offerta online di MediaWorld. Un risparmio che continuerà anche a casa, grazie alla classe energetica A della lavatrice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.