Lavatrice Samsung con doppio oblò in offerta su ePRICE con cashback

La lavatrice Samsung con doppio oblò è tra le protagoniste assolute dell’iniziativa Doppio Risparmio! di ePRICE. La promo, iniziata questa mattina e valida fino alle 23:59 di lunedì 27 marzo, offre uno sconto immediato e un cashback del 20% su tutti gli ordini di importo pari o superiore a 100 euro. Tra gli articoli in vendita c’è appunto la lavatrice della casa coreana, in offerta 464,99 euro anziché 618 euro (-25%) più il 20% di cashback.

Lavatrice Samsung in super offerta su ePRICE con cashback del 20%

Una delle caratteristiche più distintive della lavatrice Samsung è il doppio oblò di AddWash, che ti permette di aggiungere uno o più capi (oppure il detergente) in qualsiasi momento del lavaggio, a patto che la temperatura all’interno del cestello sia inferiore a 50 gradi. Altro punto di forza della lavatrice è la tecnologia Ecolavaggio, che assicura una pulizia efficace anche quando si sceglie di lavare a basse temperature (in questo modo risparmi pure energia). Un altro suo punto di forza è la tecnologia Smacchia Tutto Plus, con la quale puoi rimuovere anche le macchie più difficili.

Ma come funziona il cashback del 20% di ePRICE? Se ad esempio acquisti la lavatrice Samsung in offerta oggi hai diritto a un buono sconto di 93 euro, che verrà caricato in automatico da ePRICE nella tua area personale del sito eprice.it alle 00:01 del 9 maggio. Potrai poi spenderlo fino alle 23:59 del 15 maggio per l’acquisto di uno o più prodotti, il cui importo sia pari o superiore a 250 euro. Come specificato dal noto e-commerce italiano, i buoni non sono cumulabili né frazionabili.

Hai la necessità di acquistare una nuova lavatrice? Allora l’offerta di oggi di ePRICE calza a pennello: cogli al volo il 25% di sconto applicato al prezzo consigliato e sfrutta il cashback di oltre 93 euro per risparmiare sull’acquisto di un altro prodotto a maggio. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.