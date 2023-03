Lavatrice Samsung AI Control al centro del Doppio Risparmio di ePRICE

Ecolavaggio, vapore igienizzante e intelligenza artificiale sono i principali punti di forza della lavatrice AI Control Samsung con capacità di 10 kg. Prima di entrare nel dettaglio del prodotto, ti condividiamo l’offerta di cui è protagonista su ePRICE: 26% di sconto immediato – da 660 euro a 486 euro – più 20% di cashback al carrello.

Non solo dunque risparmi 174 euro sul prezzo di listino, ma ottieni anche un cashback del valore di 97 euro da riutilizzare come buono sconto nella settimana dal 9 al 15 maggio per l’acquisto di uno o più articoli in vendita su ePRICE.

Lavatrice Samsung AI Control in super offerta su ePRICE

Uno dei fiori all’occhiello della lavatrice AI Control dell’azienda coreana è la tecnologia Ecolavaggio, grazie alla quale puoi ottenere un bucato perfetto anche impostando una temperatura di lavaggio basso. Tale sistema trasforma il detergente in bolle (vedi immagine di copertina), con quest’ultime che riescono a penetrare nei tessuti e rimuovere lo sporco, andando così non solo a risparmiare energia ma anche a proteggere i tessuti dei capi di abbigliamento.

L’altra caratteristica più interessante della lavatrice Samsung è l’AI Communication. Grazie al potere dell’intelligenza artificiale, la nuova lavatrice dell’azienda asiatica è in grado di suggerire le azioni da intraprendere per mantenere il prodotto sempre in ottimo stato e risolvere eventuali errori.

Se sei alla ricerca di una nuova lavatrice, affidabile e appartenente alla nuova generazione, grazie alla quale puoi risparmiare sulla bolletta energetica in maniera sensibile, allora la lavatrice AI Control del marchio Samsung rappresenta l’acquisto ideale. Approfitta subito della promo Doppio Risparmio di ePRICE per risparmiare subito 174 euro e ottenere un cashback del valore di quasi 100 euro.

