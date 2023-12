Lavatrice Samsung AI 11 kg a soli 549€ da Unieuro (Sottocosto)

La lavatrice Samsung Ai Control Serie 5000B, con caricamento frontale da 11 kg e appartenente alla classe di efficienza energetica A, è tra le offerte del giorno del Sottocosto Unieuro. Solo online è possibile acquistarla a 549€, grazie allo sconto del 52% sul prezzo di vendita consigliato pari a 1.149€. Ecco il link all’offerta.

Samsung Ai Control Serie 5000B è una delle migliori lavatrici moderne da 11 kg disponibili oggi sul mercato. In più è presente anche l’opzione del pagamento rateale con Klarna o PayPal, con 3 rate da 183€ al mese a interessi zero.

Lavatrice Samsung Ai Control Serie 5000B in sconto del 52% sul sito di Unieuro

All’inizio la lavatrice di Samsung propone fra 23 programmi personalizzati, imparando da quelle che sono le tue preferenze nell’ambito del bucato.

Un altro punto di forza è la presenza del cestello XXL, che consente di ottenere uno spazio maxi di 11 kg nonostante un oblo classico da 8 kg.

Un ulteriore punto da rimarcare è il caratteristico flat design. Di fatto, il fronte della lavatrice è stato costruito ultra-piatto, per consentire grandi lavaggi in una profondità di appena 60 cm.

In queste ore la lavatrice Samsung Ai Control Serie 5000B da 11 kg è in offerta a soli 549€ sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità – lo ricordiamo – di poter scegliere il pagamento rateale a interessi zero.

