Lavatrice INTELLIGENTE LG da 12KG in SCONTO del 60% da Unieuro

Tra le offerte di giornata di Unieuro merita una menzione speciale la lavatrice intelligente AI DD del marchio LG, con portata da 12 kg e tecnologia Vapore TurboWash integrata. Sì, è davvero intelligente ed è davvero in super offerta: ancora per poco la puoi acquistare solo online su unieuro.it a 649 euro anziché 1.599 euro, per effetto del 59% di sconto. La spedizione è gratuita, così come il ritiro in negozio (scegli il punto vendita più vicino a casa tua e anticipa i tempi della consegna a domicilio).

Lavatrice intelligente LG in super offerta sul sito di Unieuro

Appartenente alla classe di efficienza energetica B, la lavatrice AI DD di LG ha la capacità di prendersi cura dei tuoi capi con oltre 20.000 combinazioni di lavaggio possibili. Insieme alla rilevazione del peso, la serie AI DD delle lavatrici del colosso coreano riesce a individuare la tipologia di tessuti, andando a scegliere in completa autonomia qual è la tipologia di lavaggio migliore per l’occasione. Un’altra chicca della lavatrice è la tecnologia Vapore Steam, con la quale è capace di eliminare il 99,9% degli allergeni, la principale causa di problemi respiratori e allergie. E in più c’è anche la tecnologia TurboWash, che consente alle nuove lavatrici intelligenti di LG di lavare i capi il più rapidamente possibile.

Se non vuoi pagare tutto subito, puoi scegliere di acquistare la lavatrice in 3 comode rate da 216 euro senza interessi con Klarna o PayPal. E se decidi di affidarti a Klarna, puoi anche non pagare nulla oggi e saldare l’intero importo dell’ordine dopo 30 giorni dalla consegna dell’articolo a casa.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro per approfittare del maxi sconto del 59% sulla lavatrice intelligente di LG con tecnologia a vapore e con portata da 12 kg.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.