Lavatrice Hoover H-Wash 300 in super offerta a 349 euro da Unieuro

H-WASH 300 è la lavatrice del marchio Hoover che si distingue rispetto alla concorrenza per le sue ottime prestazioni mantenendo un’efficienza energetica sorprendente. Oltre a disporre del set di cicli di lavaggio più completo del mercato, è anche tra le più intelligenti grazie al collegamento con l’app Wizard. L’applicazione ti consente di ottenere preziosi consigli per il lavaggio e un notevole elenco di contenuti extra rispetto all’uso tradizionale.

Lavatrice Hoover H-WASH 300 in grande sconto sul sito di Unieuro

Il principale punto di forza della lavatrice Hoover H-WASH 300 è rappresentato dalle prestazioni affidabili unite alla massima efficienza energetica. Merito del nuovo motore Inverter, che assicura una velocità di centrifuga massima pari a 1.400 RPM e una classe di efficienza energetica B. Più che discreta anche la silenziosità, con il rumore della centrifuga che non supera i 79 dB.

L’efficienza energetica è garantita anche dalla modalità Kg Mode. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che regola i consumi di acqua, tempo ed energia in base al carico di bucato. Così facendo ti aiuta a ottimizzare gli sprechi riducendo la spesa in bolletta.

Un ulteriore fiore all’occhiello della lavatrice Hoover è l’app Wizard. Ti basta scaricarla gratuitamente sul telefono per gestire da remoto l’elettrodomestico quando lo desideri. In più puoi sfruttare la funzionalità Check-up intelligente per massimizzare la durata della lavatrice e le sue prestazioni.

