Lavatrice Hisense in offerta: tante funzionalità avanzate ad un PREZZO IMBATTIBILE

La lavatrice Hisense WFQP9014EVM è ora è in offerta speciale a soli 309,99€ invece di 459,00€. Il nuovo design è stato attentamente studiato per ridurre la profondità della lavatrice, garantendo al contempo una pratica accessibilità grazie all’ampia bocca di carico da 34 cm. L’apertura a 180° e il sistema Push-Pull contribuiscono ulteriormente a facilitare l’utilizzo quotidiano.

Il display touch inclinato verso l’alto assicura una lettura agevole delle impostazioni di lavaggio, mentre la maniglia ridisegnata offre una presa più comoda. L’interfaccia semplice e intuitiva rende chiare le impostazioni di tutte le funzioni, semplificando il processo di lavaggio.

La presenza della funzione Steam Mix è una caratteristica notevole di questa lavatrice. Grazie all’utilizzo del vapore, i capi risulteranno non solo puliti ma anche più morbidi. Questo rende più agevole l’uso del ferro da stiro e contribuisce a rimuovere cattivi odori, garantendo al contempo un’azione igienizzante sui tessuti, rimuovendo batteri e allergeni.

Il motore inverter senza spazzole assicura alte prestazioni e una rumorosità ridotta, offrendo una lavatrice che fa il suo lavoro in modo efficiente senza disturbare l’ambiente circostante. Il cestello Wave Plus, con il suo design, migliora le performance di lavaggio e garantisce il massimo della cura anche per i capi più delicati.

La lavatrice offre numerose altre funzionalità avanzate, che la distinguono dai suoi competitor. Tra tutte, citiamo il programma Allergy Care, che è progettato appositamente per ridurre allergeni e batteri durante il lavaggio, fornendo capi puliti e sicuri. Il dosaggio automatico rappresenta un altro punto forte di questa lavatrice. Grazie a un sistema di sensori avanzati, la lavatrice rileva la quantità di carico e dosa il detergente necessario, evitando sprechi e contribuendo a una riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.

La lavatrice Hisense WFQP9014EVM unisce un design pratico e innovativo a funzionalità avanzate, rappresentando un’opportunità da non perdere per chi cerca un elettrodomestico affidabile e moderno. Approfitta dell’offerta speciale e porta a casa la tua lavatrice con prestazioni di alto livello.

