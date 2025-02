Lavatrice Hisense 9KG in super sconto su Amazon: anche a rate e con consegna a casa

La Hisense WFGA90141VM da 9 kg è una lavatrice potente, silenziosa ed efficiente oggi protagonista di una fantastica offerta a sorpresa su Amazon. Puoi acquistarla infatti a soli 399 euro invece di 499: puoi richiedere la consegna a casa con tanto di ritiro della vecchia lavatrice e, se preferisci, anche l’installazione. Ti basta selezionare le apposite opzioni che ti interessano in pagina. In più, è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero.

Lavatrice Hisense in offerta: capiente e con funzioni di ultima generazione

Questa lavatrice è dotata di diverse funzioni molto interessanti, come la tecnologia Steam Mix che utilizza il vapore per ammorbidire i capi, eliminare odori sgradevoli e igienizzare i tessuti. La funzione Dose Assist, invece, calcola la quantità ottimale di detersivo per ogni lavaggio evitando sprechi.

Per chi ha pelle sensibile o problemi di allergie, il programma Allergy Care rimuove batteri e allergeni con un risciacquo extra e una temperatura più alta, garantendo una pulizia davvero profonda dei capi.

Tra le altre cose, ecco anche il programma Auto Wash, con il quale la lavatrice regola automaticamente ciclo, durata e numero di risciacqui in base al carico, assicurando risultati ottimali senza bisogno di impostazioni manuali. Il design moderno con oblò nero e display touch la rende un complemento elegante per qualsiasi lavanderia.

Questa lavatrice è davvero un elettrodomestico intelligente, efficiente e pratico: approfitta dello sconto Amazon per acquistarla a soli 399 euro, anche a rate.