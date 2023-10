Lavastoviglie portatile in OFFERTA PRIME: ultima chiamata (-10%)

Hai ancora l’opportunità di cogliere al volo questa incredibile offerta, ma devi agire in fretta. Solo fino alle 23:59 di stasera, puoi portare a casa la lavastoviglie portatile Karlxtom a un prezzo scontato incredibile di 269,99 euro, grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Questa è davvero l’ultima chiamata, quindi prenditi un momento per scoprire tutte le fantastiche funzionalità di questa lavastoviglie compatta. Ricordati di iscriverti ad Amazon Prime per accedere allo sconto con la prova gratuita di 30 giorni.

Lavastoviglie portatile in offerta: le caratteristiche

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte della lavastoviglie portatile Karlxtom. Nonostante misuri solo 45,8 x 42,8 x 42,5 cm (altezza x larghezza x profondità), questa piccola meraviglia ha quattro impostazioni complete e può facilmente alloggiare piatti fino a 30 cm di diametro. È perfetta per le esigenze quotidiane di una famiglia composta da 3-4 persone. Che tu viva in un piccolo appartamento, un dormitorio, una roulotte, una barca o un camper, questa lavastoviglie farà il suo lavoro in modo efficiente ovunque tu sia.

La lavastoviglie portatile Karlxtom offre una pulizia a 360° senza angoli morti. Con 14 porte d’acqua sui bracci dello spruzzo, questa lavastoviglie è progettata per fornire una spruzzatura sia superiore che inferiore, garantendo una pulizia completa e accurata. I tuoi piatti saranno perfettamente puliti e pronti per l’uso.

Con 6 programmi di lavaggio tra cui scegliere, questa lavastoviglie si adatta a qualsiasi esigenza. I programmi includono lavaggio normale, lavaggio veloce, lavaggio del vetro, lavaggio per stoviglie delicate, lavaggio per frutta e verdura e una modalità di asciugatura Air-Dry. Ogni programma è progettato per garantire la massima efficienza nel lavaggio.

La lavastoviglie portatile Karlxtom offre due modalità di alimentazione dell’acqua: serbatoio d’acqua o rubinetto. Questa significa che non è richiesta alcuna installazione complicata. Basta riempire il serbatoio d’acqua da 5 litri e posizionare la lavastoviglie dove desideri. In alternativa, puoi collegare direttamente il tubo dell’acqua alla lavastoviglie sotto il rubinetto. Il display touchscreen LED ti mostra chiaramente lo stato del ciclo di lavaggio, mentre la porta in vetro trasparente a doppio strato ti permette di osservare le stoviglie mentre vengono pulite.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa la lavastoviglie portatile Karlxtom a un prezzo eccezionale. Questa è davvero l’ultima chiamata, quindi non esitare. Aggiungila al carrello e goditi una vita più semplice con questa lavastoviglie compatta e versatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.