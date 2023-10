Lavastoviglie a libera installazione in super offerta: risparmi il 21%

La lavastoviglie COMFEE Mfd42S110W-It è una soluzione innovativa per le esigenze di lavaggio, e attualmente, è disponibile a un prezzo scontato del 21% su Amazon, a soli 249,90€ invece del prezzo recente di 315,00€.

Questo elettrodomestico a libera installazione offre una flessibilità senza precedenti, poiché può essere collegato al rubinetto o utilizzare una fornitura d’acqua manuale. La sua dimensione compatta la rende ideale per spazi limitati, come piccole case, appartamenti, dormitori ed hotel, e il suo design moderno si adatta a qualsiasi cucina.

La lavastoviglie COMFEE ha una capacità flessibile che può contenere fino a 17 categorie e 30 pezzi di stoviglie, con piatti fino a 270 mm. Offre sei modalità di lavaggio, tra cui Hygiene 72°, Intensivo, ECO, Vetro, Lavaggio 58 minuti e Rapido, garantendo flessibilità e convenienza. L’interfaccia utente è intuitiva, con icone chiare per una selezione agevole e indicazioni per ricordare il riempimento di brillantante e sale per una pulizia ottimale.

Inoltre, la funzione di avvio ritardato consente di programmare il lavaggio in base alle tue esigenze, fino a 24 ore in anticipo, offrendo una flessibilità completa per la gestione delle attività quotidiane.

Insomma, come avrai ormai capito stiamo parlando di una lavastoviglie avanzata e dotata di più di qualche asso nella manica, perfetta per seconda case, monolocali o bilocali e in generale per chi cerca una soluzione comoda e accessibile per la propria cucina. Non farti scappare l’offerta di oggi e acquistala ad un prezzo davvero conveniente!

