Lavasciuga Samsung da 9+6 kg in SUPER offerta: sconto del 44%

Da oggi avrai la possibilità di velocizzare i tempi di asciugatura del tuo bucato acquistando subito questa imperdibile lavasciuga Samsung da 9+6 kg in super offerta al prezzo decisamente folle di soli 499 euro invece di 899 euro grazie allo sconto super del 44%. Ma non finisce qui.

Infatti, se ancora non sei cliente Amazon Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, sempre per gli abbonati a Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito questo utilissimo elettrodomestico e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out.

Questa lavasciuga è caratterizzata da un design con carica frontale e con Ecolavaggio a libera installazione. Le sue dimensioni di 60 l x 85 h x 65 p cm, ti premetteranno di posizionare questo elettrodomestico ovunque tu vorrai, anche se non hai abbastanza spazio. Con una capacità di carico di 9+6 kg, potrai lavare e asciugare i tuoi vestiti molto velocemente, senza dover aspettare giorni.

L’Ecolavaggio, ti consentirà di avere una pulizia ottimale anche in acqua fredda. Infatti, a 15° potrai avere la stessa efficacia di un lavaggio a 40°. Il detersivo sarà trasformato in bolle che penetreranno molto velocemente all’interno dei tessuti in modo tale da poter eliminare lo sporco senza problemi, risparmiando anche energia.

Attivando il ciclo di Vapore igienizzante verrà emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello che sarà in grado di eliminare lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni. Non ti resta quindi che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica lavasciuga Samsung da 9+6 kg in super offerta a soli 499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.