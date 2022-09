L'auto ha una SPIA accesa? Ci pensa questo mini PC da 9€ (Amazon)

Conosco bene il panico che arriva quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto. Cosa sarà successo? C’è un danno? Un banale errore? Andare immediatamente dal meccanico è un’ottima idea, ma dare una controllata in autonomia – verificando di cosa si tratta – può permetterti di capire immediatamente cosa succede.

Per farlo, serve un mini PC apposito, ma non spaventarti: nonostante si tratti di piccoli concentrati di tecnologia, puoi prenderne uno a prezzo decisamente molto basso. Queste periferiche sfruttano lo standard OBD II per collegarsi alla macchina: questo si traduce in una compatibilità che raggiunge la quasi totalità di veicoli che circola attualmente.

Su Amazon ho scovato un modello super compatto, che puoi collegare direttamente in Bluetooth allo smartphone, e portare a casa a 9,99€ appena. Tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Mini PC per auto: un prodotto da avere assolutamente

Lo colleghi all’apposita porta – presente nell’abitacolo della tua vettura – e poi effettui l’abbinamento in Bluetooth al tuo smartphone. A quel punto, tramite una delle tantissime applicazioni specifiche (ce ne sono anche di gratuite) puoi effettuare l’analisi dello stato della vettura, individuando l’errore e riuscendo a capire la sua origine. Non solo: tramite l’applicazione puoi ottenere un sacco di informazioni per la tua auto ed eventualmente puoi resettare l’errore dopo la diagnostica.

Insomma, un prodotto utilissimo e super economico, che ogni possessore di una vettura dovrebbe avere. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo mini PC per auto a 9,99€ appena da Amazon. Completa l’ordine adesso e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

