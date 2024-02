L'Asus Vivobook Flip S14 è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il notebook Asus Vivobook Flip S14 offre un’esperienza versatile e coinvolgente grazie al suo design compatto e al display touchscreen NanoEdge da 14 pollici con cornici sottili. Questo permette di ottenere una visualizzazione immersiva in un chassis da 13 pollici, rendendo il laptop perfetto per l’utilizzo in viaggio o in situazioni in cui lo spazio è limitato. Questo laptop efficiente e versatile oggi può essere tuo ad appena 599€, grazie ad uno sconto del 14% sul suo normale prezzo di listino.

La robusta cerniera a 360° consente di utilizzare il display in diverse modalità, tra cui quella tradizionale da laptop, modalità tablet o in modalità tenda per visualizzare contenuti in gruppo.

Alimentato dal processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U, 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 256 GB, questo notebook offre prestazioni affidabili e un accesso veloce ai dati, ideale per svolgere compiti multitasking e per l’intrattenimento.

La connettività Wi-Fi 6E (802.11ax) garantisce velocità di rete elevate per trasferimenti di file veloci, giochi online reattivi e videochiamate fluide. Inoltre, è presente una webcam FHD 1080p per videochiamate di alta qualità.

Con un peso di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, il Vivobook Flip S14 è il compagno perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento in viaggio, offrendo prestazioni affidabili e versatilità in un design elegante e compatto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo bomba!

