L'Astronave dei Guardiani della Galassia: il set LEGO da non perdere

Con le offerte Amazon per il Black Friday che stanno per volgere al termine è il momento di cogliere le ultime occasioni. Puoi avere subito quasi 50 euro di sconto su questo fantastico set LEGO dedicato all’astronave dei Guardiani della Galassia. Perfetto come regalo per gli appassionati Marvel e del film diretto da James Gunn.

Set LEGO dei Guardiani della Galassia: fantastico e con un super sconto

Questo set LEGO ti permette di costruire l’astronave dei Guardiani della Galassia, compresa di pilotaggio apribile che include tanto spazio per inserire le minifigure che trovi nella confezione. Abbiamo Star-Lord, Groot, Rocket, Mantis, Thor e un Guerriero Chitauri insieme a fantastiche armi e altri accessori.

L’astronave è dotata di 1.901 pezzi, è lunga 36 centimetri e larga 59. Inoltre, è dotata di un supporto girevole per permetterti di posizionarla in una posa dinamica e di un deposito di armi, un computer e un’area specifica in cui le minifigure possono fare…merenda con caffè e ciambelle.

Ispirato agli ultimi film della Saga dell’Infinito, questo set LEGO è una fantastica idea regalo per te e qualunque appassionato Marvel. Lo sconto per le offerte del Black Friday è vicino ai 50 euro: approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.