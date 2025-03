LastPass: proteggi le tue password, ora in sconto del 35% a 1,89€/mese

Organizzare e mettere in sicurezza tutte le password è fondamentale. Con LastPass, puoi dire addio ai fogli volanti e ai promemoria sparsi: questo gestore di password ti consente di memorizzare, generare e compilare automaticamente credenziali sicure, proteggendo così i tuoi account da furti e intrusioni.

E adesso è disponibile a un prezzo speciale: solo 1,89€ al mese invece di 2,90€ al mese, grazie allo sconto del 35% riservato ai nuovi utenti. Inoltre, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni, senza dover fornire alcuna carta di credito: basta registrarsi.

Cosa puoi fare con LastPass

LastPass è più di un semplice gestore di password: è un centro di controllo per la tua sicurezza digitale. Ecco alcune delle sue funzionalità principali:

Creazione automatica di password complesse e uniche per ogni account, evitando il riutilizzo;

e uniche per ogni account, evitando il riutilizzo; Accesso rapido e sicuro a tutti i tuoi profili da qualsiasi dispositivo;

a tutti i tuoi profili da qualsiasi dispositivo; Condivisione protetta delle credenziali , utile per collaborazioni in famiglia o con colleghi;

, utile per collaborazioni in famiglia o con colleghi; Accessibilità continua , anche in caso di cambio dispositivo o viaggio all’estero;

, anche in caso di cambio dispositivo o viaggio all’estero; Protezione avanzata contro le violazioni dei dati, con strumenti di avviso e monitoraggio.

L’interfaccia è intuitiva, adatta anche a chi non ha molta esperienza con la tecnologia. LastPass funziona in modo trasparente e fluido, inserendo automaticamente i dati di login nei siti e nelle app che usi più spesso, senza che tu debba ricordare ogni singola password.

La promozione attuale consente di attivare LastPass Premium al costo ridotto di 1,89€ al mese, invece del prezzo pieno di 2,90€. Il piano include la gestione illimitata delle password su più dispositivi e tutte le funzionalità avanzate per una protezione completa. Ma non è finita qui: puoi provare il tool gratis per 30 giorni, semplicemente andando sul sito di LastPass e registrandoti. Più semplice di così.