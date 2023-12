L'aspirapolvere senza fili Samsung Jet 90 Multi è in offerta ad un prezzo ridotto

L’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 90 Multi è un’innovativa soluzione per la pulizia domestica ed attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 14%: lo pagherai solamente 299,00€ invece di 349,00€.

Con una potenza di 200W, questo aspirapolvere offre un’efficace pulizia senza fili con un’autonomia fino a 60 minuti. La base Self Standing, con un design compatto e auto-portante, permette di posizionare la base ovunque nella casa. Inoltre, la spazzola Soft Action, con la sua movimentazione a 180 gradi, è delicata sulle superfici più sensibili, come il parquet, raccogliendo la polvere in ogni angolo della casa con facilità.

Il filtro di questo aspirapolvere è progettato per trattenere fino al 99,999% della micro-polvere, compresi allergeni e particelle più piccole come polline o muffa. Questo assicura un’aria più pulita e una casa più salubre.

La batteria integrata con una capacità di 3.000 mAh consente fino a 60 minuti di autonomia. Inoltre, se desideri pulire per un periodo più lungo, è possibile sostituire la batteria con una di ricambio, acquistabile separatamente, in modo da ridurre i tempi d’attesa a zero. La base Self Standing ha la comodità di poter caricare contemporaneamente due batterie in 3 ore e mezza, offrendo un’efficienza senza precedenti.

Il motore Digital Inverter con una potenza massima di 200W ottimizza il flusso d’aria, garantendo una pulizia più efficace e potente. Il sistema Jet Cyclone, con una struttura multiciclonica, offre un’aria più pulita e una potenza d’aspirazione duratura.

Il sistema di filtraggio HEPA a 5 strati assicura un’aria più pulita, trattendo particelle di polvere di varie dimensioni e garantendo una casa più igienica.

Il Samsung Jet 90 Multi è un prodotto all’avanguardia per la pulizia domestica: offre prestazioni superiori e un’efficienza senza fili. Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa questa soluzione avanzata a meno di 300€!

