L'aspirapolvere senza fili di cui non potrai più fare a meno: efficienza e versatilità in un unico strumento

Il Dreame Z20 è l’aspirapolvere perfetto per te se sei in cerca di un dispositivo senza fili, intelligente e soprattutto facile da usare. Questo aspirapolvere ha una batteria a lunga durata e tecnologie avanzate, per permetterti una pulizia in profondità e senza fatica.

Il suo motore ad alte prestazioni ti garantisce un’aspirazione da 250AW, perfetta per rimuovere polvere, peli d’animale e lo sporco più ostinato. Si muove in maniera efficace su qualsiasi superficie, e ti consentire di pulire senza fatica sia i tappeti che i pavimenti duri.

Senza dubbio uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la sua batteria a lunga durata: infatti potrai utilizzarlo fino a 90 minuti in maniera ininterrotta e con una sola ricarica. Questo è l’ideale per chi possiede case di grandi dimensioni o stia cercando un dispositivo sempre pronto all’uso.

Inoltre grazie al suo sensore intelligente, il Reame Z20 rileva la quantità di sporco sul pavimento e regola in automatico la sua potenza di aspirazione. Questo ti offrirà una pulizia efficace ma anche un utilizzo ottimale della durata della batteria.

Il suo sistema di filtrazione HEPA H14 cattura fino al 99,99% delle particelle più piccole, inclusi allergeni e polveri sottili. Questo lo rende perfetto per soggetti allergici e per mantenere salubre l’aria in casa.

Si tratta di un dispositivo estremamente leggero e compatto, progettato per offrirti il massimo della comodità durante l’utilizzo. Potrai trasformarlo con facilità in un aspirapolvere portatile per pulire divani, auto e angoli difficili da raggiungere. Insomma, se desideri un aspirapolvere senza fili estremamente versatile, leggero e comodo da usare, non farti scappare questo prodotto straordinario con il 25% di sconto e fallo arrivare subito a casa tua!