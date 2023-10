L'Asciugatrice Samsung CROLLA al -46%! Approfitta subito dello sconto Amazon

Se stai cercando un’asciugatrice di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente, sei nel posto giusto! L’asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET è ora disponibile su Amazon a soli 485,99€ invece di 899,00€, garantendoti uno sconto del 46%!

Samsung DV80TA020TH/ET: l’asciugatrice completa

Con una capacità di 8 kg, questa asciugatrice è in grado di gestire grandi quantità di bucato in una sola volta, rendendo il processo di asciugatura più efficiente e conveniente. La presenza di una pompa di calore assicura che i tuoi tessuti vengano trattati con delicatezza, mantenendo la qualità dei tuoi capi nel tempo.

Potrai regolare la temperatura dell’asciugatura per adattarla alle esigenze specifiche dei diversi tipi di tessuti. Inoltre, grazie ai programmi personalizzati, avrai la flessibilità di asciugare i tuoi capi in base alle tue preferenze. L’asciugatrice offre un’ampia gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di tutti.

Il design compatto dell’asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET la rende adatta a qualsiasi stanza, indipendentemente dalle dimensioni dello spazio a disposizione. Questo apparecchio si inserisce facilmente nel tuo ambiente domestico senza problemi.

Tra le caratteristiche dell’asciugatrice, troverai l’innovativo sistema Optimal Dry, che consente di asciugare il bucato in modo efficiente riducendo al minimo il consumo energetico. Grazie a tre sensori che monitorano l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, il tempo di asciugatura viene regolato automaticamente per garantire prestazioni ottimali. Questo significa che il tuo bucato sarà asciutto nel minor tempo possibile, risparmiando energia.

Un’altra funzionalità eccezionale è il filtro 2 in 1, che combina due filtri in una soluzione efficiente ed ecologica. Questo semplifica notevolmente le operazioni di manutenzione e garantisce prestazioni eccellenti. Inoltre, riceverai avvisi quando è il momento di pulire il filtro e lo scambiatore di calore, garantendo il corretto funzionamento dell’asciugatrice nel tempo.

Con il programma rapido 35′, puoi ottenere fino a 1 kg di bucato asciutto in soli 35 minuti, ideale per quando hai bisogno dei tuoi capi preferiti pronti in tempi brevi.

Questa asciugatrice è un vero affare e rappresenta un investimento che renderà più facile e comoda la gestione del tuo bucato. Approfitta dello sconto del 46% acquistandola a 485,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.