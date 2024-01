L'Asciugatrice di Samsung CROLLA di prezzo!

L’asciugatrice Bespoke AI, grazie al suo algoritmo di intelligenza artificiale, apprende le tue abitudini di asciugatura. Questa funzionalità smart personalizza i programmi e le opzioni di asciugatura più frequentemente utilizzati, semplificando e accelerando il processo di asciugatura del tuo bucato. Il programma Rapido 81′ si presenta come la soluzione ideale quando il tempo è limitato. In appena 81 minuti, questa asciugatrice è in grado di asciugare fino a 5 kg di bucato, garantendo al contempo risultati impeccabili.

La tecnologia Optimal Dry sorveglia costantemente l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, adattando con precisione il tempo di asciugatura. Il risultato è un bucato pronto esattamente quando ne hai bisogno, riducendo al minimo lo spreco di energia. Grazie alla tecnologia AI Dry, poi, combina l’intelligenza artificiale con sensori multi-sensing, monitorando l’umidità dei vestiti in tempo reale. Questa caratteristica consente di generare il calore ottimale per adattarsi al peso e all’umidità del carico, assicurando un’asciugatura più rapida, precisa e delicata.

Un particolare da non sottovalutare assolutamente è l’oblò reversibile che ti offre la flessibilità di posizionare l’asciugatrice nel punto più comodo della tua abitazione. Insomma, l’asciugatrice Samsung Bespoke AI è un dispositivo innovativo che combina tecnologia all’avanguardia e intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di asciugatura perfetta.