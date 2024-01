Laptop portatile in fortissimo sconto: il prezzo crolla del 53%

Il computer portatile Jumper offre un’esperienza di utilizzo avanzata grazie alle sue potenti caratteristiche e al design intelligente. Dotato di un processore Quad-Core di 12a generazione Intel Celeron N100, questo laptop offre prestazioni eccezionali, con una frequenza di raffica fino a 2,9 GHz e una cache fino a 4 MB. La scheda grafica Intel UHD garantisce prestazioni superiori, con un aumento del 35% rispetto a Gemini Lake e del 78% nelle prestazioni della GPU.

La combinazione di 16 GB di RAM integrata e uno spazioso SSD da 512 GB consente di gestire multitasking e archiviazione con facilità, offrendo una banda larga e un’esperienza fluida. Inoltre, il laptop supporta l’estensione della scheda TF fino a 256 GB, garantendo ulteriore flessibilità di archiviazione.

Il design intelligente del laptop include una ventola interna per controllare la temperatura e garantire prestazioni stabili, mentre la batteria da 38000mWH offre un’autonomia media di 7-8 ore, ideale per viaggi d’affari senza interruzioni.

Con un ampio schermo IPS FHD da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200, il laptop offre immagini straordinarie e una superficie dello schermo sorprendentemente ampia, con un rapporto schermo/corpo del 93%. Questo consente di visualizzare più contenuti in modo confortevole ed efficiente.

Il laptop Jumper è dotato di un design di connessione multifunzionale, con altoparlanti stereo integrati, connessione Bluetooth 4.0 e Wi-Fi dual band (2.4G/5G) per una connettività veloce e affidabile. Le porte USB 3.0, Type-C, Micro HDMI e il jack per cuffie consentono una connessione rapida e facile con dispositivi esterni, mentre lo slot per schede TF e la porta DC per caricabatterie rapido offrono ulteriori opzioni di connettività e ricarica. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo imbattibile!

