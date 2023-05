Laptop moderno e versatile: ecco la novità su Amazon con coupon sconto

Il nuovo laptop Wozifan W7 è stato lanciato sul mercato di Amazon con un design ultra moderno che lo rende davvero accattivante. Con il coupon sconto del 5% disponibile, questo dispositivo è estremamente interessante per chiunque stia cercando un laptop di qualità ad un prezzo conveniente di 256,49 euro. Con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero, se al momento del check-out si sceglie come metodo di pagamento il servizio di finanziamento Cofidis.

Laptop moderno e versatile: questo dispositivo sta facendo successo velocemente

Tra le caratteristiche più interessanti di questo laptop, troviamo il processore dual-core Intel N4020, 6 GB di RAM e un disco rigido con SSD da 128 GB che migliorano notevolmente le prestazioni del computer, consentendo di utilizzare foto e video con grande facilità. Inoltre, è possibile espandere la memoria fino a 512 GB tramite scheda TF o aggiornare l’SSD a 1 TB per garantire spazio sufficiente per la maggior parte delle applicazioni e dei flussi di lavoro.

Questo laptop è anche estremamente pratico per il lavoro di base, grazie alla sua ampia batteria da 5000 mAh con fino a 200 ore in standby e 5-6 ore di riproduzione video. Inoltre, lo schermo può essere aperto fino a 180°, mentre la presenza di WiFi dual-band 2.4G + 5G e Bluetooth 4.2, con due slot USB 3.0 e HDMI, consente di espandere l’uso su più dispositivi per trasferimenti wireless veloci, ovunque si vada.

Grazie alla sua scocca in metallo leggera e sottile, questo laptop è estremamente portatile, pesando solo 1,32 kg e con uno spessore di soli 21 mm. Il grande schermo da 14 pollici con IPS Full HD 1920×1080 offre un’esperienza visiva di qualità superiore, con colori brillanti e immagini dettagliate che rendono la visione di film, e-learning e videoconferenze un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il laptop è preinstallato con il sistema operativo Windows 10 originale, che supporta vari software per ufficio ed è compatibile con vari intrattenimenti audiovisivi e applicazioni tradizionali. Inoltre, il servizio di assistenza clienti è disponibile per eventuali problemi riscontrati con l’aggiornamento del pacchetto lingua italiana.

In definitiva, il nuovo laptop Wozifan W7 è un dispositivo che offre prestazioni eccellenti ad un prezzo conveniente, con un design ultra moderno che lo rende davvero accattivante. Grazie alla sua portabilità e alle numerose funzionalità, è adatto sia per l’uso lavorativo che per quello di svago. Approfitta subito di questo coupon per ottenere uno sconto aggiuntivo e acquistalo al prezzo interessante di soli 256,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.